Сдавшийся в плен украинский пограничник Александр Бычко с позывным Медведь рассказал, что натовские инструкторы используют устаревшие методики для подготовки бойцов ВСУ. Видео с его показаниями оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

Бычко был инспектором погранслужбы 2-й категории. Он сдался в плен ВС РФ вместе с пятью коллегами на границе с Белгородской областью на Харьковском направлении в канун Рождества.

Пленный рассказал российским силовикам, что проходил военную подготовку на британской военной базе Warcope в Камбрии осенью 2023 года. Позже обучался еще и в главном учебном центре Сухопутных войск Франции в Ла-Куртин.

Британские инструкторы провели им обычный курс молодого бойца. Во Франции он прошел курс усиленной пехотной подготовки, в ходе которого они бегали и стреляли, но холостыми патронами.

Бычко раскритиковал уровень подготовки в натовских центрах, отметив, что она никак не отвечает боевым реалиям конфликта на Украине, в частности, по использованию беспилотников.

«Европейцы, британцы <…> они не понимают, как с этим работать. Они не осознают это. Накаты, штурмы — это старая их система. Это связано с тем, что они только в Африке воевали с бедуинами какими-то», — сказал пленный.

Бычко добавил, что сами инструкторы НАТО говорили, что украинские военные их больше учат новому, делятся опытом, а не они.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ не приказывало вывозить тела погибших солдат с места боев.