CDS опубликовала письмо ученых с требованием к ЕП начать переговоры по Украине

Ученые и политики подписали открытое письмо в адрес Европарламента. Они призвали инициировать мирную конференцию с участием России и Украины, а также стать посредников при переговорах.

Обращение к членам ЕП нового созыва опубликовала итальянская газета Corriere Della Sera. Его подписали профессора университетов Италии, Германии, Франции и Финляндии, видные политические деятели, в том числе бывший евродепутат Лучана Кастеллина, бывший генсек Международного бюро мира Колин Арчер и другие.

Они заявили об ответственности Европы за прекращение конфликта между Россией и Украиной. По мнению подписавшихся, ни одна из сторон не сможет достичь своих целей, кампания зашла в тупик.

«Следующий Европейский парламент должен созвать исследовательскую конференцию с участием обеих сторон и начать обсуждение возможного порядка мира и безопасности в Европе после конфликта на Украине», — заявили они.

Мирный саммит по Украине проведут в июне в Швейцарии, но без участия России. Единственной страной БРИКС, которая приедет на дискуссию, станет Индия. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что цель встречи — усилить давление на российское государство.