«Время переговоров ушло». В Польше рассказали, как добиться прочного мира на Украине

«Теперь, когда со второй половины 2023 года Россия начала побеждать на поле боя, с подписанием мирных соглашений спешить не стоит», — написал Карольчук в статье для Myśl Polska.

По мнению журналиста, переговоры лишь дадут передышку Украине и Западу, позволив им набраться сил. Карольчук сделал вывод, что время стамбульских соглашений безвозвратно ушло. Теперь мирный договор можно подписывать только при условии обеспечения безопасности воюющих сторон и вовлеченных в этот конфликт государств.

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но с учетом интересов РФ. Президент Владимир Путин назвал «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского основанной на «хотелках», а не на реальной ситуации.