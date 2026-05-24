Разрушенное ударами БПЛА общежитие колледжа Старобельска стало местом массового убийства. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил прибывший в город в рамках пресс-тура МИД России журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он подчеркнул, что еще до поездки посмотрел фотографии и видео из Старобельска, но только после личного визита осознал все масштабы разрушений.

«Приехали и увидели сами, почувствовали этот запах. Это было преднамеренное массовое убийство», — заявил Боуз.

По его словам, Старобельск — маленький и мирный город, внутри которого нет ни одного военного объекта. Боуз пояснил, что имеет достаточный армейский опыт, чтобы делать подобные заявления.

В комментарии «Известиям» ирландский журналист обратил внимание, что украинские военные прекрасно понимали, что делали, когда наносили удары по гражданской инфраструктуре.

Он подчеркнул, что западные СМИ сейчас пытаются представить своей аудитории, что все это произошло в результате несчастного случая, но это далеко не так.

Участниками организованного пресс-тура Министерства иностранных дел в Старобельск стали более 50 аккредитованных журналистов из 19 стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Сотрудники иностранных редакций смогут пообщаться с горожанами, студентами пострадавшего колледжа и их родителями.