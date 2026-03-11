Иностранный волонтер погиб в Курской области при атаке украинского БПЛА

Гражданин Сент-Киттс и Невис погиб ночью на автодороге возле села Большое Солдатское при атаке украинского БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В момент атаки волонтер сидел за рулем автомобиля, направлявшегося в сторону Суджи. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее вражеские дроны атаковали машину жителя Брянской области. Мужчина получил ранения и попал в больницу, но выжил. Повредило и автомобиль. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб.

Всего за ночь дежурные средства ПВО сбили 185 украинских беспилотников над 10 регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Впоследствии отражать пришлось еще 22 дрона, в том числе над Курской областью.