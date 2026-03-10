Один мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Брянской области

Украинские боевики атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, в результате ЧП пострадал мирный житель, его госпитализировали. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере МАХ .

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV — дронов поселок Климово Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — написал он.

По словам Богомаза, мужчина сейчас в больнице, медики оказали ему всю необходимую помощь. Также повреждения получил автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над Крымом, Белгородской и Курской областями.