Бойцы Вооруженных сил Украины расстреляли раненых сослуживцев. Об этом РИА «Новости» сообщил пленный колумбийский наемник из 56-го отдельного батальона спецназа «Хан» с позывным Механик.

«Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках», — заявил он.

Боевики не захотели помочь раненым, они были для армии просто обузой, отметил наемник. По словам Механика, эти сведения он получил от бойцов смежного подразделения.

Ранее боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Алекс сообщил, что среди пленных украинцев оказываются совсем молодые солдаты 18-19 лет, которых насильно отправили на фронт, угрожая расстрелять родных.