На Украине 18-летних юношей заставляли идти на службу под угрозой расстрела родных

Среди сдающихся в плен под Северодонецком были молодые солдаты ВСУ 18-19 лет, которых насильно отправили на фронт, угрожая расстрелять родных в случае непослушания. Об этом рассказал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Алекс в беседе с РИА «Новости» .

«Когда [проходил службу] в подразделении „Ахмат“, брали опорники, брали пленных. Брали мальчишек по 18-19 лет. Спрашивали, как они тут очутились. Они рассказывали, что приходят нацбатовцы, родителям автоматы к голове: или пойдешь служить, или убьем», — заявил он.

Алекс отметил, что двое военнопленных в личной беседе подтвердили эту информацию. Они признались, что тоже пошли на фронт под угрозой убийства родителей.

Ранее бывший военный ВСУ, перешедший на российскую сторону, рассказал, что сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) мобилизовали мужчину старше 50 лет с микроинфарктом. По его словам, принудительная мобилизация в стране непригодных для службы военных — распространенная ситуация.