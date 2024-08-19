Иностранных наемников, прибывающих на Украину, отправляют командовать личным составом в части, состоящие из мобилизованных. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных — прим. ред.)», — сообщил он.

Лебедев добавил, что российские военные нанесли ракетный удар по месту их сбора в Киевской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью, что киевский режим сформировал мощные силы из наемников для нападения на Курскую область.

Кроме того, стало известно, что двое пьяных наемников из Франции изнасиловали жительницу Харьковской области. Об этом рассказала она сама после эвакуации в Россию. Замглавы российской администрации региона Евгений Лисняк сообщал журналистам, что личность одного из насильников удалось установить.