Иностранные журналисты и общественники проигнорировали приглашение посетить Хорлы в Херсонской области, чтобы проверить факты о теракте ВСУ в новогоднюю ночь. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал губернатор Владимир Сальдо.

«Я их приглашал, но им это неинтересно. Они не проявляют интереса, чтобы самим посмотреть, увидеть факты, а не придуманные фейковые новости, которые им дает киевский режим», — заявил глава региона.

В начале года Сальдо сообщал, что пригласил зарубежные СМИ посетить место трагедии в Хорлах, если они желают узнать правду.

Украинские неонацисты целенаправленно ударили беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек, включая двоих детей, пострадали десятки людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.