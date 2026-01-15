«Только самые смелые»: Сальдо заявил о желании иностранных журналистов посетить Хорлы

Иностранные журналисты изъявили желание посетить место трагедии в поселке Хорлы Херсонской области, где в новогоднюю ночь в результате атаки ВСУ погибли 29 мирных жителей. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, приглашение зарубежным СМИ уже направили.

«Я уверен, знаете, что среди журналистов много людей честных и объективных, стремящихся правду узнать и осветить. Мы уже пригласили [иностранных журналистов посетить место трагедии]. Я приоткрою небольшой секрет: вроде бы есть желающие», — сказал Сальдо, добавив, что приедут «только самые смелые».

Глава региона отметил, что, по его мнению, Запад и киевские власти стараются не придавать огласке случившееся.

«Западные идеологи вместе с украинским режимом вообще это событие стараются не замечать, замалчивать его. Если что-то происходит где-то там в других местах, в европейских городах, это раздувается на всю планету. Здесь вроде тихонечко дали информацию, что это произошло, и все», — заявил он.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из дронов нес зажигательную смесь, что вызвало пожар в кафе. Погибли 29 человек, в том числе двое детей, десятки пострадали.