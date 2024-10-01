Иностранные наемники ВСУ попали в засаду под Кременной
ТАСС: под Кременной иностранные наемники угодили в засаду ВС России
Группа иностранных наемников попала в засаду, которую устроили российские войска под Кременной. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Судя по перехватам, группа была англоязычной.
«Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу», — сообщил собеседник агентства.
Согласны данным объективного контроля, наемники были хорошо вооружены и экипированы, но никто из них не попытался спасти раненых сослуживцев.
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