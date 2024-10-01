Группа иностранных наемников попала в засаду, которую устроили российские войска под Кременной. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Судя по перехватам, группа была англоязычной.

«Это все было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, еще несколько человек скрылись в лесу», — сообщил собеседник агентства.

Согласны данным объективного контроля, наемники были хорошо вооружены и экипированы, но никто из них не попытался спасти раненых сослуживцев.

Вооруженные силы Украины в последнее время пополняют контингентом из Польши. Все меньше украинцев записываются в ряды армии.

Американский наемник Стефан Хаббард ранее признал вину в участии в конфликте на стороне Украины. Пенсионера судили в Москве, сообщили «Известия».