Спецоперация 05 мая 2024, 04:41 Иностранные наемники стали массово уходить из ВСУ Сенатор Кастюкевич: в рядах ВСУ начался отток иностранных наемников РИА «Новости»

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В рядах ВСУ наметился отток наемников из других стран. Причиной этого послужили большие потери в украинской армии. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА «Новости».

«Их становится меньше. Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно», — сказал он.

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Сенатор отметил, что иностранные наемники считают бессмысленным свое участие в боевых действиях, потому что Украина скоро проиграет. При этом на поражение ВСУ повлияет не дефицит западных поставок, а падение боевого духа у украинских военных.

«Невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России. Поэтому наемники уезжают, а военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен», — сказал он.

Ранее офицер нацгвардии Украины Максим Таран заявил, что Украине понадобится 100 лет для победы в конфликте. По его словам, положение страны зависит только от Запада.

Как отмечал депутат Верховной рады Александр Дубинский, Украина столкнулась с проблемами из-за недостатка оружия и дефицита боеприпасов. Задержки военной помощи означают катастрофу для ВСУ.