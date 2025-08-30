В России посчитали абсолютно неприемлемым ввод воинского контингента стран НАТО на остающиеся под контролем Украины территории. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщило РИА «Новости»

Дипломат напомнил на заседании Совета Безопасности ООН про договоренности, достигнутые в апреле 2022 года в Стамбуле. В частности, среди них значился отказ Украины от вступления в альянс или иные военные блоки.

Российская сторона поддержала именно тот вариант документа. Его Москва готова рассмотреть и сейчас.

Полянский добавил, что нынешние обсуждаемые схемы сводятся к тому, что «остающуюся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО». Не исключен и ввод их воинских контингентов на украинскую территорию, с чем Россия не согласится.

Принятие подобных идей грозит «неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями». Их могут предлагать только те, кто заинтересован в сохранении или временном замораживании конфликта, а не его урегулировании.

Ранее Украина запросила проведение экстренного заседания СБ ООН, но его возможную дату пока не озвучили.