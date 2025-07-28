Польский наемник ВСУ попытался взорвать гранату при задержании российскими военными в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Восток.

Этот случай произошел при освобождении населенного пункта Зеленый Гай, о взятии которого Министерство обороны России сообщило 26 июля. ВСУ превратили населенный пункт в укрепленный район у административной границы ДНР, но в ходе боя украинские боевики понесли значительные потери и начали отступление.

«Наши войска штурмовали дом — он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой», — рассказал боец.

По его словам, его сослуживцы моментально среагировали и успели вырвать у него гранату из рук. Боец рассказал, что задержанный оказался гражданином Польши.

Ранее российские мотострелки уничтожили две роботизированные платформы для подвоза провизии и боеприпасов бойцам ВСУ на передовых позициях у Часова Яра. Это лишило передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться, а российским войскам дало возможность продвинуться вперед и занять украинские позиции.