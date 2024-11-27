Инновационную систему защиты от беспилотников успешно испытали в России

Российские ученые успешно протестировали инновационную систему, способную защищать важные объекты инфраструктуры от ударных беспилотников. Конструкция из тросов и сеток выдерживает нагрузку в несколько тонн, сообщило РИА «Новости» .

Система, разработанная отечественными специалистами, предназначена для отражения атак дронов самолетного типа. Она представляет собой конструкцию из высокопрочных сеток, закрепленных на стойках.

Для понимания уровня требуемой защиты специалисты вели расчеты на основе характеристик зарубежных ударных БПЛА. При испытании на полигоне тросово-сетчатая защита показала высокий уровень эффективности.

Будет ли запущена защита в серийное производство, пока неизвестно. Авторы разработки намерены использовать полученные в процессе испытаний данные о прочности сеток для разработки новых правил по защите объектов инфраструктуры во всей стране.

Ранее российские специалисты создали обманную систему «Лодырь», предназначенную для защиты операторов FPV-дронов. Эта система поступила в отдельные подразделения армии России.