Инфраструктурный объект повредило взрывом в Николаеве

В Николаеве ночью повредило один из инфраструктурных объектов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Есть повреждения на объекте инфраструктуры», — отметил он.

Сенкевич сказал, что разрушения произошли в результате взрывов. Однако чиновник не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Два дня назад взрывы прогремели в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о самой масштабной атаке на Украину с начала конфликта. По ее словам, были атакованы критически важные объекты инфраструктуры.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужны системы Patriot. Он также призвал ввести новые санкции против России и выразил благодарность тем, кто помогает ВСУ.