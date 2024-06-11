Инфраструктурный объект получил повреждения в Днепропетровской области

Инфраструктурный объект получил повреждения на территории Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что под удар в Никополе и Марганцевой общине попали несколько объектов. По его словам, пострадал один из них. Какой именно объект получил повреждения, Лысак не уточнил.

Ранее в Шебекине в Белгородской области на мине подорвались пять человек. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из пострадавших был телеоператором «России 24». Мужчине провели операцию по извлечению осколка.

В этот же день ВСУ ударили с помощью дрона по легковому автомобилю в Шебекине. В результате пострадали три человека. Двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы, контузию и сотрясение мозга, а пострадавшей женщине диагностировали сотрясение мозга и множественные раны лица и шеи.