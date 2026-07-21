Украинский дрон атаковал женщину на самокате в Запорожской области

Два человека пострадали от атак ВСУ в Запорожской области

В Токмаке беспилотник атаковал женщину на электросамокате, а всего за сутки в Запорожской области пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс» .

«В городе Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате. Женщина получила телесные повреждения, благо серьезных последствий удалось избежать», — написал он.

Также в Пологовском муниципальном округе между Чубаревкой и Шевченко во время атаки дрона ранения получил мужчина 1973 года рождения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю в результате украинских атак погибли почти 70 мирных жителей, двое из которых — дети. Также 364 пострадали, среди них 12 несовершеннолетних.