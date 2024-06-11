Инфраструктура получила повреждения на подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: критическая инфраструктура получила повреждения

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал «глава» украинской «областной военной администрации» Александр Прокудин в Telegram-канале.

По его словам, в ночь на вторник, 11 июня, некоторые населенные пункты региона подверглись атакам.

«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — указал он.

О каком именно объекте идет речь, Прокудин не уточнил. Также неизвестно о степени повреждения.

Пострадал и объект инфраструктуры в Днепропетровской области. Как сообщил назначенный киевским режимом глава украинской областной военной администрации Сергей Лысак, удары пришлись по Никополю и Марганцевой общине.

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