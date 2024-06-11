Инфраструктура получила повреждения на подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Прокудин: критическая инфраструктура получила повреждения
В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом рассказал «глава» украинской «областной военной администрации» Александр Прокудин в Telegram-канале.
По его словам, в ночь на вторник, 11 июня, некоторые населенные пункты региона подверглись атакам.
«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — указал он.
О каком именно объекте идет речь, Прокудин не уточнил. Также неизвестно о степени повреждения.
Пострадал и объект инфраструктуры в Днепропетровской области. Как сообщил назначенный киевским режимом глава украинской областной военной администрации Сергей Лысак, удары пришлись по Никополю и Марганцевой общине.