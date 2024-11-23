Информацию об ударе «Орешником» засекретили на Украине

Рогов: СБУ засекретила данные об ударе «Орешником» по объекту в Днепропетровске

Служба безопасности Украины оцепила территорию и засекретила любые данные, связанные с ударом ракеты «Орешник». Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, ВС России атаковали «Орешником» крупный промышленный комплекс «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске. Удар пришелся на цеха, где собирали реактивные снаряды и ударные БПЛА.

СБУ боятся утечки информации, отметил Рогов.

«Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты „Орешник“», — подчеркнул он.

Рогов также назвал новую российскую разработку грозным оружием, позволяющим оперативно решить многие международные вопросы.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что «Орешник» изменит ход спецоперации. После испытаний ракеты украинское руководство попросило Запад предоставить стране средства защиты от новой системы.