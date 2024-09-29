Имущество украинских бизнесменов в Херсонской области признали бесхозным

Сальдо рассказал о судьбе собственности олигархов в Херсонской области

Активы украинских олигархов, находящиеся на территории Херсонской области, передали в оперативное управление. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил об этом в интервью РИА «Новости».

«Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление», — пояснил он.

Ранее глава Херсонской области обвинил ВСУ в варварском отношении к мирному населению. По его словам, украинские боевики «заходят даже дальше, чем им рекомендуют их западные кураторы», чтобы помешать жителям нормально жить.

В качестве примера Сальдо привел случай в Алешках, где украинские военные целенаправленно ударили по дому главврача местной больницы.

Кроме того, губернатор отметил, что на Херсонском направлении украинские войска сильно ослаблены, часть подразделений оттуда вывели. Активность ВСУ в регионе снизилась.