Сальдо: ВСУ заходят в своих действиях дальше, чем советуют западные кураторы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил украинские вооруженные силы в варварском отношении к мирным жителям региона. ВСУ заходят даже дальше, чем им рекомендуют их западные кураторы, чтобы помешать людям спокойно жить, заявил он в беседе с РИА Новости .

В качестве примера Сальдо привел инцидент в городе Алешки, где, по его словам, украинские военные целенаправленно выследили дом главврача местной районной больницы и сбросили туда боеприпас.

«То есть это и есть вот это вот варварское отношение к людям, которое открывает всю ту подноготную киевского режима, который еще больше делает, наверное, чем говорят и чем советуют ему западные кураторы», — заявил глава Херсонской области.

Ранее разведка США предостерегла от предоставления Киеву возможности наносить удары вглубь России.

Аналитики считают, что влияние дальнобойных ракет на ход конфликта преуменьшается Западом, а последствия такого шага просчитать невозможно.