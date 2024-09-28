На Херсонском направлении украинские войска сильно ослаблены, часть подразделений перебросили оттуда. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлекли на боевые действия в Донбассе и Курской области», — сказал он.

Сальдо обратил внимание на снижение физической активности ВСУ в Херсонской области. Противник проводит стандартные оборонительные мероприятия на правобережье.

По словам главы региона, не заметно, чтобы украинские боевики готовили к попыткам переправы на левый берег крупные силы, как это было «при провокации в Крынках».

Ранее Сальдо заявил, что российские военные освободят Одессу и Николаев после того, как возьмут Херсон. Он отметил, что такое уже было в гражданскую войну в начале XX века.