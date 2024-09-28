Стало известно о положении ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо: на Херсонском направлении ВСУ ослаблены
На Херсонском направлении украинские войска сильно ослаблены, часть подразделений перебросили оттуда. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сейчас противник ослаблен, часть его сил отвлекли на боевые действия в Донбассе и Курской области», — сказал он.
Сальдо обратил внимание на снижение физической активности ВСУ в Херсонской области. Противник проводит стандартные оборонительные мероприятия на правобережье.
По словам главы региона, не заметно, чтобы украинские боевики готовили к попыткам переправы на левый берег крупные силы, как это было «при провокации в Крынках».
Ранее Сальдо заявил, что российские военные освободят Одессу и Николаев после того, как возьмут Херсон. Он отметил, что такое уже было в гражданскую войну в начале XX века.