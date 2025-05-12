Иерей пожаловался на нехватку священников на СВО

Иерей Сулейманов: на СВО добровольцев и казаков окормляют более 20 священников

В зоне проведения спецоперации на каждые два подразделения добровольцев и казаков приходится всего один священнослужитель. Участвовавший в параде Победы иерей Владислав Сулейманов заявил об этом в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Учитывая, что добровольческих подразделений у нас больше 40 в данный момент, 20 священников — это половина из того, что необходимо сейчас на фронте. Конечно, их мало», — сказал он.

Сулейманов прошел по Красной площади в составе парадного расчета Терского казачьего войска. Он рассказал, что казаки, как правило, воцерковленные, а добровольцы — более мотивированные. При этом многие солдаты добровольческих подразделений имеют богословское образование.

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