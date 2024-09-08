На небольших селах, освобожденных российскими войсками в ДНР за последнее время, не стоит заострять внимание. Речь должна идти о крупных городах, заявил 360.ru заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Таким образом он прокомментировал освобождение Новогродовки.

Вооруженные силы практически ежедневно берут под контроль новые населенные пункты. Российские войска меняют линию боестолкновений. При этом ВСУ перекинули на Покровское направление часть своих резервов и стали укреплять позиции в этой зоне ответственности, отметил специалист.

«Какие-то села мы берем, и говорить, что от этого произошло какое-то стратегическое изменение, сейчас не стоит. Речь должна идти о крупных населенных пунктах типа Покровска, тех, где есть мощные железнодорожные станции, асфальтовые дороги для того, чтобы подвозить боекомплект и новую технику. Поэтому я бы не стал заострять внимание на этих селах. Идет рутинная военная работа», — подчеркнул журналист.

По его словам, о ключевых позициях тех городов, которые являются хабами по поставке боеприпасов, пока разговора нет.

«Там много деревень, очень много деревень вообще в этой зоне, которые, конечно же, будут освобождены», — заключил Борзенко.

Минобороны сообщило об освобождении Новогродовки 8 сентября. Накануне ВС России взяли под контроль село Калиново, а до этого — Журавлевку, Нетайловку, Пречистовку и Первомайское.