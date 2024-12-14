Le Figaro: у Украины нет возможности удерживать фронт на фоне продвижения ВС РФ

Украинская армия исчерпала свои возможности удерживать позиции, а Вооруженные силы России уверенно продвигаются вперед. Об этом Le Figaro сообщил источник во французской армии.

Из-за дефицита ресурсов и отсутствия ротации в войсках ВСУ испытывают серьезные трудности вплоть до того, что военные не могут построить оборонительные сооружения, заявил собеседник издания.

«Это не российские войска ускоряют наступление, просто у ВСУ больше нет сил для удержания фронта. Сейчас решительного рывка не предвидится. Русские методично продвигаются, район за районом», — привело издание слова источника.

Кроме прочего, журналисты отметили, что украинский степной ландшафт играет на руку российским военным, позволяя быстро обнаруживать и уничтожать технику противника.

«Эта тактика — следствие „прозрачности“ поля боя: при малейшей концентрации сил для наступления противник сразу же их замечает и наносит по ним удар. Русские атакуют небольшими штурмовыми группами, раскрывают украинские позиции, уничтожают и так по кругу. Выгодное положение для русских создают, в том числе, начавшаяся зима и широкие украинские степи, в которых разворачиваются бои. У ВСУ почти не остается вариантов», — подвели итог журналисты издания.

Ранее американские СМИ признали, что российские войска легко преодолевают сопротивление ВСУ и уверенно продвигаются по всему Донецкому направлению. По мнению журналистов, такое быстрое освобождение новых территорий даст России возможность разговаривать с позиции силы.