Хранившего сим-карты для агентов СБУ поймали в Крыму

Правоохранители в Крыму задержали местного жителя, который хранил сим-карты для агентов украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ведомство получило информацию об установлении фигурантов инициативного контакта с сотрудником СБУ через интернет-мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

По версии следствия, украинский куратор в ходе очередного сеанса конспиративной связи дал 51-летнему подозреваемому задание извлечь несколько сим-карт крымских мобильных операторов из тайника в Симферополе для их последующего использования агентурной сетью СБУ на территории полуострова.

После получения координат тайника мужчина извлек из него несколько сим-карт и хранил у себя дома в Симферополе до получения последующих указаний. За свои действия он получил денежное вознаграждение.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жительницу Горловки заподозрили в шпионаже в пользу Украины.