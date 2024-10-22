Хранившего сим-карты для агентов СБУ поймали в Крыму
ФСБ: в Симферополе задержали жителя Крыма, хранившего сим-карты для агентов СБУ
Правоохранители в Крыму задержали местного жителя, который хранил сим-карты для агентов украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ведомство получило информацию об установлении фигурантов инициативного контакта с сотрудником СБУ через интернет-мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.
По версии следствия, украинский куратор в ходе очередного сеанса конспиративной связи дал 51-летнему подозреваемому задание извлечь несколько сим-карт крымских мобильных операторов из тайника в Симферополе для их последующего использования агентурной сетью СБУ на территории полуострова.
После получения координат тайника мужчина извлек из него несколько сим-карт и хранил у себя дома в Симферополе до получения последующих указаний. За свои действия он получил денежное вознаграждение.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее жительницу Горловки заподозрили в шпионаже в пользу Украины.