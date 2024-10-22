Жительницу Горловки заподозрили в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Горловки по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Донецкой Народной Республике.
Официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова отметила, что задержанная собирала и передавала спецслужбам Украины информацию о местах дислокации подразделений Минобороны с целью последующего нанесения по ним огневого поражения со стороны ВСУ.
Правоохранители разоблачили преступный замысел фигурантки и не допустили жертв среди российских военнослужащих. Против злоумышленницы возбудили дело о шпионаже.
Ранее ФСБ задержала 23-летнюю украинскую шпионку в Крыму. Девушка собирала информацию о дислокации российских военных в Херсонской области и отправляла данные противнику в Telegram.
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