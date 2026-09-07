При атаке БПЛА в Чувашии повредило вышку сотовой связи

Николаев: при атаке БПЛА в Чувашии повреждения получила вышка сотовой связи

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Чувашию повреждения получила вышка сотовой связи. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

По его словам, над территорией республики минувшей ночью сбили два беспилотника. Среди местных жителей никто не пострадал.

«Предварительно, повреждена вышка сотовой связи. Информация уточняется, оперативные службы продолжают работу», — написал губернатор.

Николаев призвал население Чувашии сохранять спокойствие и не поддаваться тревоге.

«Также прошу не снимать и не публиковать работу защитников, чтобы не помогать неприятелю», — заключил он.

Минобороны России утром в понедельник сообщило, что средства противовоздушной обороны ликвидировали в течение прошлой ночи 306 украинских БПЛА. В результате атаки на Севастополь погибла 15-летняя девочка и еще трое пострадали.