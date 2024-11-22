Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал заявление президента России Владимира Путина о ситуации в зоне спецоперации, заявив, что он и десятки тысяч бойцов на передовой давно этого ждали. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Глава Чечни заявил, что пора сровнять с землей все тыловые военные объекты противника.

«Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война», — написал чеченский лидер.

По его словам, российский лидер правильно сказал, что ВСУ не могут использовать ракеты средней и малой дальности без участия представителей стран-изготовителей.

Глава Чечни заявил, что только после этого «начнутся намеки на переговоры», но пройдут они только после выполнения всех условий России, причем без какого-либо обсуждения.

России необходимо продемонстрировать всю мощь своего дальнобойного оружия, чтобы украинские нацисты и Запад содрогнулись от страха и понимания своего бессилия. Кадыров подчеркнул, что раз Запад хотел настоящей войны с Россией, то пусть «досыта ее получат».

Ранее глава Чечни рассказал, что украинские боевики в Часовом Яре прикрываются мирными жителями как живым щитом во время боев с российскими военными.