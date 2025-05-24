«Хотел землю русскую поцеловать». Освобожденный из украинского плена боец сделал трогательное признание

Военнослужащий Илья Чернега после возвращения из украинского плена на родину был готов поцеловать русскую землю. Об этом он признался на видео, опубликованном ТАСС.

«Хотел землю русскую поцеловать. Ну, если честно, пока не знаю, что я испытываю. Рад по-любому. Хотелось бы, конечно, родных увидеть, как можно скорее», — сказал он.

Солдат поблагодарил за спасение из плена, отметив, какие усилия прикладываются для того, чтобы вернуть российских парней.

Еще один военнослужащий Митрофан Старых добавил, что испытал радость после возвращения на родину. Также он передал пламенное спасибо властям России за то, что «не забыли».

В пятницу, 23 мая, начался масштабный обмен пленными с Украиной. В Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, захваченных боевиками в Курской области. Столько же человек передали Украине взамен. Борт освобожденными российскими бойцами ранее сел в Подмосковье.