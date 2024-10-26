Российские военные ударили по колонне военной техники и бензовозам, которые перевозили иностранных инструкторов в Сумах на севере Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности — гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело», — рассказал он.

Украинских боевиков с иностранными инструкторами «на марше поймали», сообщили в Telegram-канале «Лохматый Z Николаев, Сергей Лебедев».

Участники сопротивления обнаружили, что было очень много машин «с профилями черепов» и треугольниками. Два бензовоза по два раза в день мотались на Курском направление, их координаты потом уточнили.

Ранее российские военные ударили по украинским боевиками и иностранным наемникам в Кривом Роге. Лебедев уточнил, что серия ударов пришлась по гостиницам «Центральная» и «Дружба», где на тот момент проживали представители западных стран и офицеры ВСУ.