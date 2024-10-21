В Кривом Роге ударили по местам дислокации украинских офицеров и наемников
Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по офицерам ВСУ и наемникам в Кривом Роге
Российские военные нанесли серию ударов по украинским военным и иностранным наемникам в Кривом Роге. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что удары пришлись по гостиницам «Центральная» и «Дружба», где в этот момент проживали представители западных стран и офицеры ВСУ.
«Все в звании не ниже майора», — подчеркнул подпольщик.
Примечательно, что некоторые из выживших в «Дружбе» военных после переселились в «Центральную», где их и настиг новый удар.
Ранее Лебедев сообщал о поражении места дислокации иностранных наемников во временно подконтрольном Украине городе Запорожье. Кроме того, по его данным, при ударе сдетонировал располагавшийся рядом склад боеприпасов.