Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по офицерам ВСУ и наемникам в Кривом Роге

Российские военные нанесли серию ударов по украинским военным и иностранным наемникам в Кривом Роге. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удары пришлись по гостиницам «Центральная» и «Дружба», где в этот момент проживали представители западных стран и офицеры ВСУ.

«Все в звании не ниже майора», — подчеркнул подпольщик.

Примечательно, что некоторые из выживших в «Дружбе» военных после переселились в «Центральную», где их и настиг новый удар.

Ранее Лебедев сообщал о поражении места дислокации иностранных наемников во временно подконтрольном Украине городе Запорожье. Кроме того, по его данным, при ударе сдетонировал располагавшийся рядом склад боеприпасов.