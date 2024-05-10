«Строит тут всех». Черный кот Мага стал звездой спецназа в зоне СВО | 360°

10 мая 2024, 01:43
«Строит тут всех». Черный кот Мага стал звездой спецназа в зоне СВО
Кот Мага спас спецназовцев в зоне СВО от нашествия крыс
Бойцы российского спецназа завели кота в зоне спецоперации. Один из добровольцев из Дагестана назвал четвероногого друга Мага, сообщил Telegram-канал Shot.
Мага живет с военнослужащими почти год. Изредка он даже появляется в окопах и спасает их от нашествия мышей и крыс.
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Спецназовцы сшили коту специальную камуфляжную форму. По словам военных, когда питомца в нее одевают, он начинает вести себя как командир.
«Начинает строить тут всех, всех котов», — рассказал один из спецназовцев.
У зенитчиков группировки войск «Восток» тоже есть четвероногий друг, который помогает им выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Собака всегда находится на позициях батареи ЗРК «Тор», писал телеканал «Звезда».
Из зоны СВО также часто привозят животных. Волонтер Дмитрий Качарава вернулся из Луганской области в Ногинск с собакой. Брошенный пес сам прибился к отряду российских бойцов.
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