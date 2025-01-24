«Хомячат за обе щеки»: Путин описал поведение украинских властей

Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией, поэтому сложно говорить всерьез о диалоге с Украиной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину .

Президент заявил, что любые переговоры, которые могут начаться в рамках имеющейся нормативной базы, де-юре будут нелегитимны и их результат можно будет легко оспорить.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту народных выражений, как у нас в народе говорят, хомячат эти сотни миллиардов за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров — а мы знаем, что такие указания есть, — и отменять принятый указ о запрете переговоров не спешат», — подчеркнул Путин.

Однако он не исключил, что рано или поздно Украину принудят к переговорам.

Ранее глава государства охарактеризовал смысл специальной военной операции как борьбу за интересы российского народа.