Военкор Коц: танк и два БТР атаковали КПП «Колотиловка», но получили отпор

Украинский танк и два бронетранспортера атаковали пункт пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, но получили отпор и отступили. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он опроверг слухи, что на КПП шла танковая колонна. По его словам, украинская бронетехника обстреливала объект примерно пять минут, после чего в их сторону открыли ответный огонь.

«Хохлу влупили, и он откатился», — подчеркнул Коц.

По оценке журналиста, украинские войска прощупывают границу, пытаясь найти более слабое место. Однако подразделения прикрытия встречают их «с хлебом-солью», заключил он.

В ночь на 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

Утром стало известно, что жителей Краснояружского района эвакуируют в безопасные места из-за активности украинских боевиков в приграничье.