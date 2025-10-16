Хитрый план Трампа. Чего добивается президент США, угрожая ракетами Tomahawk

Президент США Дональд Трамп, угрожая России ракетами Tomahawk, на самом деле хочет склонить Германию передать Украине Taurus. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

Канцлер Фридрих Мерц после этого заявил, что собирается обсудить с Трампом пути урегулирования украинского конфликта.

По данным газеты Financial Times, если Украина все-таки получит ракеты Tomahawk, то наводить их будут американские специалисты, которые, вероятно, даже не станут обучать украинских военных пользоваться системами.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в мемуарах, как экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась в ответ на требование Трампа повысить оборонные расходы до 2% от ВВП.