Наведением ракет Tomahawk на Украине займутся американские подрядчики

FT: если Украине поставят Tomahawk, управлять ими будут подрядчики из США

Если США действительно поставят Украине ракеты Tomahawk, то управлять ими будут американские подрядчики. Также они могут отказаться обучить этому военнослужащих ВСУ, сообщила газета Financial Times .

Знакомый с обсуждениями высокопоставленный западный военный рассказал изданию, что в случае одобрения Белый дом быстро передаст снаряды ВСУ. По его словам, для наведения ракет задействуют американских подрядчиков.

«Он добавил, что это устранит необходимость в масштабной подготовке украинских военных и позволит США сохранить контроль над нацеливанием и другими вопросами», — отметила газета.

По данным The New York Times, поставки Tomahawk на Украину зависят от того, что решит президент США Дональд Трамп. Источники газеты заявили, что реализация планов по передаче снарядов может оказаться крайне сложной.

Издание добавило, что в республике нет собственных систем запуска — ни наземных, ни морских. Для использования ракет стране потребуются ракетные комплексы Typhon, но их поставка может поставить США на грань прямого столкновения с Россией.