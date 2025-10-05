Экс-генсек НАТО рассказал, как Меркель рассмеялась в ответ на требование Трампа

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не смогла сдержать смех во время разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда тот потребовал увеличить военные расходы страны до 2% ВВП. Об этом говорится в автобиографии бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», фрагмент которой опубликовала The Guardian .

По словам Столтенберга, Трамп в беседе с ним позже рассказал, что на встрече с Меркель настаивал на повышении расходов, однако канцлер ответила, что Германия, возможно, сможет выполнить это требование лишь к 2030 году, после чего рассмеялась.

Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год.

После вступления в должность Трамп неоднократно призывал союзников по НАТО увеличить оборонные траты. В свой первый президентский срок он добился, чтобы большинство стран альянса вышли на уровень 2% ВВП, а во второй поставил цель достичь 5% к 2035 году.

В августе Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование Украины,, но пытаются урегулировать конфликт.