США и Великобритания решили добиться своих целей на Украине и в противостоянии с Россией, заменив президента Украины Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в интервью Ura.ru заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, если Залужный станет украинским президентом, то он доставит проблемы России.

«Это хитрый и умный враг, именно по этой причине его и хотят поставить управлять Украиной. Залужный должен железной рукой решить все те проблемы, с которыми не справился Зеленский», — пояснил Блохин.

Политолог уточнил, что коллективный Запад стремится создать форпост на границе России. Если Зеленский ослабил украинскую государственность, то Залужный сможет ее усилить, что и нужно Вашингтону и Лондону.

Блохин отметил, что Москву же устроит только два варианта: или Киев будет под контролем России, или пророссийское правительство на Украине.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что жизнь украинцев, если Залужный возглавит страну, лучше не станет. Наоборот, они столкнутся с тем, что Киев направит все ресурсы на противостояние с ВС РФ, а ТЦК начнут забирать граждан в ВСУ уже с 18 лет.