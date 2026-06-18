В Херсонской области хирурги извлекли три сим-карты из тела пациента, раненного при взрыве украинского дрона. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян в беседе с РИА «Новости» .

По словам врача, во взрывных устройствах ВСУ часто используют пластик. Мнацаканян предположил, что сим-карты могли быть поражающим элементом: энергии взрыва хватает, чтобы пластик впивался в тело, а рентген находил такие фрагменты хуже, чем металл.

«Есть пластмассовые [поражающие элементы]. Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», — сказал он.

Хирург отметил, что врачи впервые извлекли такие предметы из тела раненого. Глава региона находился в больнице во время операции, забрал найденные предметы и передал их правоохранителям на исследование.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что сим-карты могли быть деталями украинского дрона.

Ранее белорусские врачи спасли вернувшегося из украинского плена российского военного. У него выявили внутреннее кровотечение и разрыв селезенки, пациента экстренно прооперировали и стабилизировали.