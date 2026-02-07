Стало известно о травмах вернувшихся из плена ВСУ военных России

Вернувшегося из украинского плена военного России пришлось экстренно оперировать белорусским врачам. Об этом и о состоянии других россиян рассказал в эфире «Беларусь-1» один из хирургов.

По словам медика, у пациента при поступлении выявили внутреннее кровотечение и разрыв селезенки, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Мужчину удалось стабилизировать.

«Состояние [других] пациентов расценивается как тяжелое», — добавил врач.

По его словам, у многих диагностировали застарелые осколочные ранения с осложнениями в виде остеомиелита и нейропатии, а один из военных перенес инсульт. Всем пострадавшим оказывается комплексная медицинская помощь.

Освобожденные россияне также рассказали о деталях своего пребывания в украинских СИЗО и самом моменте обмена.

Военнослужащие уже смогли связаться со своими семьями и поблагодарили белорусскую сторону за теплый прием, горячее питание и оперативную медицинскую поддержку.

Россия 5 февраля вернула из украинского плена 157 военных. Сначала их переправили в Белоруссию на реабилитацию.

В организации обмена гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.