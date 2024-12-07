Приграничные районы Курской области освободят от украинских боевиков в скором времени. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул что после завершения выдавливания противника из области предстоит большая работа по восстановлению домов и разрушенной инфраструктуры пострадавших районов.

«Конечно, еще не вся курская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро», — заявил Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области добавил, что при разработке плана по восстановлению власти учтут все просьбы жителей пострадавших районов.

Александр Хинштейн начал работать временно исполняющим обязанности главы Курской области в субботу, 7 декабря. В ходе общения с журналистами он заявил, что считает несправедливым лишение переселенных жителей приграничья прав на земельные участки после получения выплат.