HIMARS и пять танков ВСУ разнесли на складе в Краматорске
Минобороны: «Искандер» ударил по промзоне с HIMARS ВСУ в Краматорске
Российские военные нанесли удар «Искандером» по украинскому военному складу, находившемуся в промзоне в Краматорске, уничтожив множество единиц техники. Об этом сообщило Министерство обороны, опубликовав видео с кадрами поражения.
По его информации, склад принадлежал 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Среди уничтоженной техники были пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин.
Ранее об этом ударе сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, взрыв был такой силы, что его ощутили даже в соседнем Славянске.
Краматорск находится на западе ДНР и пока что контролируется Украиной.
Недавно сообщество «Военная хроника» подсчитало количество HIMARS, уничтоженных на Украине. По его оценкам, из строя вышли от 55 до 65 единиц.