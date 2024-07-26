HIMARS и пять танков ВСУ разнесли на складе в Краматорске

Минобороны: «Искандер» ударил по промзоне с HIMARS ВСУ в Краматорске

Российские военные нанесли удар «Искандером» по украинскому военному складу, находившемуся в промзоне в Краматорске, уничтожив множество единиц техники. Об этом сообщило Министерство обороны , опубликовав видео с кадрами поражения.

По его информации, склад принадлежал 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Среди уничтоженной техники были пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин.

Ранее об этом ударе сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, взрыв был такой силы, что его ощутили даже в соседнем Славянске.

Краматорск находится на западе ДНР и пока что контролируется Украиной.

Недавно сообщество «Военная хроника» подсчитало количество HIMARS, уничтоженных на Украине. По его оценкам, из строя вышли от 55 до 65 единиц.