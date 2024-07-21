В Херсонской области предложили показать Западу правду

Сальдо: мы готовы принять представителей Запада, чтобы показать правду

Власти Херсонской области готовы принять объективно настроенных представителей стран Запад, чтобы продемонстрировать им факты о преступлениях украинских войск. Об этом РИА «Новости» сказал губернатор Владимир Сальдо.

«Мы готовы с радостью принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину — в Россию. О том, как террористы ВСУ пытаются помешать налаживанию созидательной и мирной жизни в регионе с помощью обстрелов», — заявил он.

При этом Сальдо подчеркнул, что в области не намерены прилагать особые усилия для изменения мнения западных политиков, если из них кто-то захочет и далее оставаться в плену иллюзий.

Ранее губернатор выразил мнение, что уход украинских военных из Херсонской области является неминуемым.

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