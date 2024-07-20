Сальдо назвал неминуемым ухода ВСУ из Херсона
Сальдо заявил, что уход украинских войск из Херсонской области неминуем
Глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что уход украинских военных из правобережной части региона неминуем. Об этом он сказал РИА «Новости».
«Хотелки врага нас не интересуют. Согласно Конституции, Херсонская область — неотъемлемая часть Российской Федерации. Это не обсуждается, президент уже акцентировал на этом внимание наших геополитических оппонентов. Законная власть РФ на правом берегу региона и в Херсоне будет восстановлена», — заявил губернатор.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Черным и Азовским морями. По результатам народного референдума в 2022 года региона стал субъектом России. Украина легитимность народного волеизъявления не признала и продолжает наносить по территории удары.
В начале июля стало известно, что правительство направит на поддержку Херсонской области порядка 2,4 миллиарда рублей.