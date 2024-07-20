Глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что уход украинских военных из правобережной части региона неминуем. Об этом он сказал РИА «Новости» .

«Хотелки врага нас не интересуют. Согласно Конституции, Херсонская область — неотъемлемая часть Российской Федерации. Это не обсуждается, президент уже акцентировал на этом внимание наших геополитических оппонентов. Законная власть РФ на правом берегу региона и в Херсоне будет восстановлена», — заявил губернатор.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Черным и Азовским морями. По результатам народного референдума в 2022 года региона стал субъектом России. Украина легитимность народного волеизъявления не признала и продолжает наносить по территории удары.

В начале июля стало известно, что правительство направит на поддержку Херсонской области порядка 2,4 миллиарда рублей.