В Харьковской области высадился «информационный десант». О прибытии представителей украинских и иностранных СМИ РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В город Харьков и его окрестности прибыло большое количество представителей украинских и иностранных СМИ, которые отрабатывают методические рекомендации по дискредитации Вооруженных сил России», — заявил эксперт со ссылкой на свои источники.

По его словам, перед журналистами стоит задача выдавать удары по учебным заведениям, базам отдыха и другим объектам гражданской инфраструктуры, которые используют украинские военные для размещения личного состава, как целенаправленные обстрелы мирного населения и нарушение международных норм. Он добавил, что сообщения согласуют украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил главную цель создания санитарной зоны в Харьковской области. Он сообщил, что территорию будут увеличивать для защиты регионов страны от обстрелов ВСУ.