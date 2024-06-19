«Резервы в мясорубке». В США заявили о провале ВСУ под Харьковом

Риттер: контрнаступление под Харьковом принесло ВСУ огромные потери

Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление в Харьковской области. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Риттера, в преддверии конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня, украинские военные стянули все резервы под Харьков, но понесли большие потери.

«Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли мясорубке», — сказал он.

Экс-разведчик считает, что власти Украины хотели продемонстрировать успехи, чтобы оправдать ожидания США перед президентскими выборами в стране. Теперь Киеву придется повторить что-то подобное перед саммитом НАТО.

ВС России совершили серьезный рывок на Харьковском направлении. Сейчас российские военные ждут следующего шага противника, заявлял ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте