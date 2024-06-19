Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление в Харьковской области. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Риттера, в преддверии конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня, украинские военные стянули все резервы под Харьков, но понесли большие потери.

«Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли мясорубке», — сказал он.

Экс-разведчик считает, что власти Украины хотели продемонстрировать успехи, чтобы оправдать ожидания США перед президентскими выборами в стране. Теперь Киеву придется повторить что-то подобное перед саммитом НАТО.

ВС России совершили серьезный рывок на Харьковском направлении. Сейчас российские военные ждут следующего шага противника, заявлял ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.