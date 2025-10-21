Хакеры добыли адреса поставщиков дронов для ВСУ

Имена и адреса продавцов беспилотников для Вооруженных сил Украины попали в руки хакеров. Участники группировки Killnet взломали базу крупнейшего маркетплейса дронов, сообщило РИА «Новости» .

Хакеры получили доступ к данным, взломав одно из первых лиц Министерства диджитал-трансформации Украины. Представитель хакерской группировки с никнеймом KillMilk передал информацию журналистам.

«Нам удалось получить доступ к базе продавцов дронов БПЛА, где нами были получены электронная почта, адреса лабораторий, номера телефонов и ФИО продавцов», — сказал он.

Ранее русских хакеров заподозрили в атаке на автопроизводителя Jaguar Land Rover. Из-за произошедшего в сентябре сбоя в информационных системах предприятие более чем на месяц остановило работу и понесло большие финансовые потери.